На Салтовке автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

14 октября 2020 г. 13:24
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Сегодня в 11:05 на Салтовском шоссе, 248 автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину и скрылся.

По словам очевидцев, автомобиль остановился, водитель просто сбросил пострадавшего на обочину, ударил свидетеля, сел в авто и уехал.

Как рассказал Новостям «АТН» директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта, на пешеходном переходе неизвестная машина сбила мужчину, после чего скрылась с места ДТП.

У 45-летнего пострадавшего, доставленного с места ДТП, ушибы мягких тканей и, предположительно, черепно-мозговая травма. Также, по словам Забашты, у него медики выявили алкогольное опьянение.

 

 

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