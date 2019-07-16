 

На Салтовке автомобиль снес агитационную палатку: есть пострадавшие

16 июля 2019 г. 21:51
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Сегодня около 20:15 в районе пересечения проспектов Юбилейного и Льва Ладау автомобиль Nissan Almera вылетел на тротуар, снес агитационную палатку, проехал через толпу прохожих и врезался в здание. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, травмы в реультате получили два человека. 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области информацию о ДТП сообщили, что на данный момент есть информация об одном пострадавшем. Кто именно доставлен в больницу - водител или пешеход - уточняется. 

На месте работает следственно-оперативная группа. 

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