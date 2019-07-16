На Салтовке автомобиль снес агитационную палатку: есть пострадавшие

Сегодня около 20:15 в районе пересечения проспектов Юбилейного и Льва Ладау автомобиль Nissan Almera вылетел на тротуар, снес агитационную палатку, проехал через толпу прохожих и врезался в здание.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, травмы в реультате получили два человека.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области информацию о ДТП сообщили, что на данный момент есть информация об одном пострадавшем. Кто именно доставлен в больницу - водител или пешеход - уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа.