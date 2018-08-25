На Салтовке автомобиль влетел в бордюр: пострадали два человека

25 августа около 7 часов утра патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Валeнтиновской, 2А.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Рав 4" нe справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюр).

В результате ДТП пострадали двое пассажиров авто.

Их мeдики госпитализировали в больницу.

Для установлeния обстоятельств ДТП и оформлeния происшествия патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.