На Салтовке автомобиль влетел в киоск: подробности с места ДТП

«Ниссан» и «Ланос» столкнулись на перекрестке улиц Героев Труда и Барабашова. От удара «Ниссан» снес железное ограждение и въехал в торговый киоск. В это время в помещении находилась продавщица. Женщина до сих пор не оправилась от шока, говорит, ей показалось, что машина просто снесет сооружение.

Людмила Блохина, продавец киоска

Вже потом, як в’їхала, я успокоїлась. Вона на такій скорості неслась. А так думала, шо серйозно буде їхати сюда, она на такой скорости летела, что просто страшно. Там мужчину вынесли. Он пострадал очень сильно. И тут пострадал, тут водитель в шоке в таком. А пассажир вышел - рука просто окровавленная и немножко тоже, его скорая забрала.

Сразу на место приехала полиция и скорая помощь. Пассажира «Ниссана» и водителя «Ланоса» забрали в больницу. А вот водитель «Ниссана» отделался испугом.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Діагностували численні забої, черепно-мозкові травми у обох постраждалих. У чоловіка 69-ти років скальпована рана голови і тупа травма живота. Обох постраждалих доправили до міської лікарні швидкої допомоги.

Внук водителя, которого доставили в больницу, рассказывает: еще точно не знает, в каком состоянии дедушка.

Даниил, внук водителя «Ланоса»

Последнее, что я слышал - он был в сознании. Ему сейчас делают рентгены. Вроде бы там сломаны кости. Пока не дают обезболивающие, узнают, что как. Сейчас там только все происходит.

Сейчас следственные действия продолжаются и устанавливают виновника.

А эти кадры снял видеорегистратор автомобиля патрульных в субботу на спуске Жилярди. Прямо на глазах у полицейских «КамАЗ» едет на «Тойоту», «Ситроен», а потом еще и цепляет автобус. Тот от удара вылетает на бордюр. Чудом никто не пострадал.

Дмитрий Гайдук, представитель пресс-службы Сектора патрульной полиции в Харьковской области

Як стало відомо пізніше, у даного автомобіля відмовили гальма, в результаті чого він не зміг завчасно зупинитися, тому скоїв наїзд, швидкість була не сильно велика, але досить крутий спуск на спуску Жилярді, тому змоги зупинитися з даною технічною несправністю у водія не було .

Патрульные составили админпротокол по 124 статье. Всего же за минувшие выходные полицейские обработали 1370 вызовов по спецлинии «102».

Дмитрий Гайдук, представитель пресс-службы Сектора патрульной полиции в Харьковской области

Виїхали на 41 ДТП, 9 з яких - з травмованими. Також склали 1 098 постанов за порушення ПДР, а також виявили 25 водіїв з ознаками сп*яніння.

В дальнейшем собранные материалы по ДТП будут переданы в суд.