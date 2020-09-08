На Салтовке дерево упало на пенсионерку: женщину забрала "скорая"

08 сентября 2020 г. 15:00
Автор: Алина Курлович
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Сегодня, 8 сентября, днем на пожилую женщину, которая сидела на скамейке возле подъезда многоэтажки на улице Героев Труда, упало дерево.

В результате происшествия пенсионерка получила ушибы мягких тканей головы.

Пострадавшую женщину «скорая» забрала в больницу. Об этом рассказал журналистам АТН директор «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта.

Местные жители рассказывают, что женщина одинокая и за ней присматривают сиделки. Она часто сидит на этой скамейке.

Дерево уже на данный момент распили и убрали коммунальные службы и местные жители.

 

Видео: 

На Салтовке на пенсионерку упало дерево, 8.09.2020

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