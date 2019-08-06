 

На Салтовке - ДТП: трамвай протаранил автомобиль

06 августа 2019 г. 15:15
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Сегодня днем на улице Героев Труда на Салтовке, в районе торгового центра «Караван» трамвай протаранил иномарку, которая выезжала с парковочной площадки.

Об этом сообщили АТН очевидцы.

В связи с ДТП движение трамваев было заблокировано.

Сейчас на место ДТП прибыла скорая помощь.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, около 14 часов 20 минут патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на ул. Героев труда, 7.

По предварительной информации, участниками происшествия стали автомобиль "Renault" и трамвай.

В результате ДТП медики увезли в больницу водителя автомобиля иномарки.

Все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

 

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