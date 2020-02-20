На Салтовке газовики спасли ребенка, провалившегося под лед на водоеме

20 февраля 2020 г. 15:25
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Работники АО "Харьковгоргаз" спасли ребенка, который провалился под лед на салтовском водоеме.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба компании.

Так, 19 февраля около 15:00 часов двое работников газовой компании, которые выполняли регламентные работы на газопроводе в микрорайоне Северной Салтовки,  услышали крики. Поспешившие на помощь газовики увидели, что на местном водоеме провалился под лед человек.

Оказалось, что трое детей, девочки в возрасте 10 -12 лет, пошли гулять на местный водоем, и одна из них провалилась под лед.

Воспользовавшись лестницей, газовики извлекли из воды ребенка. Перепуганные дети побежали домой. О данном случае газовики сообщили в ГСЧС.

«АО "Харьковгоргаз" гордится своими сотрудниками, которые оказались не равнодушными и помогли, тем, кто оказался в опасной ситуации», - отметили в «Харьковгоргазе», обратившись также к харьковчанам с просьбой разъяснять детям элементарные общие правила безопасности.

 

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