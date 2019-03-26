На Салтовке горел автомобиль

25 марта, около 18.30 на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

Также видео опубликовал Слобідський край.

Как сообщается, водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль до того, как его охватило пламя.

Сначала водитель пытался потушить пожар самостоятельно, однако безуспешно.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, на перекрестке горел автомобиль Форд 1992 года выпуска.

Площадь возгорания составила 3 кв.м.

По его словам, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.