На Салтовке горел автомобиль

25 марта, около 18.30 на перекрестке проспектов Тракторостроителей и Юбилейного загорелся автомобиль.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.
Также видео опубликовал Слобідський край.
Как сообщается, водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль до того, как его охватило пламя.
Сначала водитель пытался потушить пожар самостоятельно, однако безуспешно.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция.
Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, на перекрестке горел автомобиль Форд 1992 года выпуска.
Площадь возгорания составила 3 кв.м.
По его словам, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.