На Салтовке сгорел автомобиль

11 июня 2019 г. 10:00
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10 июня в 23:12 спасателям поступило сообщение о том, что у дома № 162 г на ул. Академика Павлова в Харькове горит автомобиль «Chevrolet Volt» 2012 выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек и заднее левое крыло гибридного авто. Площадь пожара составила около 3 кв.м.

С помощью раствора пенообразователя в 23:20 огонь пожарные локализовали и в 23:36 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранители.

 

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