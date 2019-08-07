На Салтовке горел автомобиль: что стало причиной пожара

Звук, очень похожий на взрыв, перепугал жителей многоэтажки по улице Героев Труда.

Люди начали выглядывать в окна своих квартир, и не было понятно, откуда раздался подозрительный шум.

Светлана Михайловна, пенсионерка

Была вспышка такая и как взрыв, но мы посмотрели: ничего там не горело. Взрыв очень сильный был. Я не знаю, пацаны мне говорят - от это петарда.

Однако это была не петарда. Во дворе, где водители на ночь оставляют свои машины, загорелся синий Chevrolet. Больше всего пострадал моторный отсек Chevrolet, а от него уже занялась еще и соседняя машина - Hyundai. У него повреждено крыло.

Хорошо, говорят чрезвычайники, что местные жители быстро вызвали помощь, иначе загорелись бы еще три авто. Их владельцы убрали свои машины подальше, а Chevrolet остается на месте происшествия. Авто, накрытое одеялом, ждет более детального технического обследования.

Игорь Лупандин, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Причини попередні, які ми надали до правоохоронних органів – це технічна причина, мається на увазі, коротке замикання електропроводки. А також не виключається причина, мається на увазі, занос відкритого джерела вогню невідомою людиною. Но спочатку там потрібно провести технічну експертизу, що стосується електропроводки.

Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Потушить пламя чрезвычайникам удалось меньше, чем за полчаса.

На месте происшествия еще будут работать специалисты и проводить экспертизы для установления окончательной причины возгорания автомобиля.