На Салтовке горел балкон в пятиэтажке: жильцов эвакуировали

12 мая 2020 г. 11:00
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В Московском районе Харькова накануне вечером произошел пожар на балконе жилой пятиэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 мая в 21:29 спасателям поступил вызов на пожар, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома на улице Светлой, 6-а.

На момент их прибытия огнем был охвачен балконы квартиры на 5-м этаже. Там горели домашние вещи на площади 5 кв.м.

Пожарные уже в 21:50 локализовали его. В 22:15 пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Как отмечается, пожилых жителей дома еще до прибытия спасателей вывели из квартиры сотрудники Национальной полиции, которые работали в соседней квартире.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем.

 

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