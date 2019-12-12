На Салтовке горел гаражный кооператив. Пострадало три автомобиля

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по улице Светлой, поступило спасателям в десять вечера. На месте пожарники выяснили: пламя охватило не только сам бокс, но и автомобиль, который стоял внутри. Владимир Мишустин считает: гараж подожгли неизвестные.

Владимир Мишустин, местный житель

В двадцать минут, уже, десятого вроде загорелось. Сосед сам увидел, напротив. И сказали что... Я думаю, что пацаны там лазят, видно подпалили. Там, это у него, отверстие. То есть, дырка в гараже.

Общая площадь пожара составила 55 квадратных метров. Горела шиферная крыша, внутреннее помещение бокса и автомобиль "ВАЗ". Кроме этого, пламя перебросилось на крыши соседних гаражей, от чего пострадало еще два автомобиля. На полную ликвидацию пожара спасатели потратили чуть более часа, говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупанднин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Попередня причина - це технічна, мається на увазі, - коротке займання електропроводки. А також необережне поводження з вогнем.

Во время пожара никто не пострадал, добавляет Игорь Лупандин. Сейчас правоохранители рассматривают версию про поджог гаражного бокса. А эксперты ГСЧС устанавливают все причины и обстоятельства проишествия.