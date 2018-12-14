На Салтовке горел внедорожник

14 декабря 2018 г. 14:34
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13 декабря в 1:25 спасателям поступило сообщение о возгорании внедорожника , припаркованного  у жилой многоэтажки № 9-а на улице Родниковой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и панель приборов автомобиля «Тoyota Land Cruiser».

Общая площадь пожара составила 3 ​​кв.м.

В 1:34 пожар спасатели  локализовали, в 1:48 полностью ликвидировали.

Соседние авто не пострадали.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

 

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