На Салтовке при пожаре в квартире пострадала женщина

28 апреля 2019 г. 12:09
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27 апреля в 17:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажки на улице Бучмы, 24 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в квартире и на балконе на площади 8 кв.м. горели домашние вещи.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире женщину 1950 года рождения.

Она получила отравление угарным газом, но от госпитализации отказалась.

В 18:06 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 18:30 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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