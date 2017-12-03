На Салтовке горела многоэтажка

03 декабря 2017 г. 10:34
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Сообщение  о пожаре в жилом девятиэтажном доме на проспекте Тракторостроителей, 83 поступило накануне в 22:39.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник в квартире на первом этаже. В дыму спасатели обнаружили 2 женщин 1970 и 1969 года рождения. Через плотное задымление они потеряли ориентацию в пространстве и не могли самостоятельно выйти из опасной зоны. Женщин немедленно вывели на свежий воздух.

От дальнейшей госпитализации они отказались.

Пожар площадью 2 кв. м ликвидировали в 23:11.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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