На Салтовке горела многоэтажка

Сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на проспекте Тракторостроителей, 83 поступило накануне в 22:39.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник в квартире на первом этаже. В дыму спасатели обнаружили 2 женщин 1970 и 1969 года рождения. Через плотное задымление они потеряли ориентацию в пространстве и не могли самостоятельно выйти из опасной зоны. Женщин немедленно вывели на свежий воздух.

От дальнейшей госпитализации они отказались.

Пожар площадью 2 кв. м ликвидировали в 23:11.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.