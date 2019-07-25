 

На Салтовке горели балконы в многоэтажке (видео)

25 июля 2019 г. 9:45
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24 июля в 14:02 спасателям поступило сообщение о пожаре на балконах 12-этажного жилого дома на ул. Валентиновской, 24 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных огнем полностью был охвачен балкон квартиры на 8-м этаже.

Площадь пожара составила 4 кв.м. Кроме того, пламя распространилось на балкон соседней квартиры на 8-м этаже и на балкон 9-го этажа.

Спасатели в 14:19 пожар локализовали и 14:42 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Очевидцы опубликовали в соцсетях соответствующее видео пожара.

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