На Салтовке горели гаражи: повреждены три автомобиля

В Московском районе Харькова накануне поздно вечером произошел пожар в гаражном кооперативе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 декабря в 22:11 поступила информация о пожаре в гаражном кооперативе «Светлая-9», который расположен на ул. Светлой, 9.

На момент прибытия спасателей огнем была охвачена шиферная крыша и внутреннее помещение металлического гаражного бокса № 74, а также автомобиль «ВАЗ 2113», который находился внутри него.

Кроме того, огонь перекинулся на крыши 2-х соседних боксов, где также стояли легковушки «Suzuki SX4» и «Mazda 2».

Общая площадь горения составляла около 55 кв.м.

В 22:30 бойцы ГСЧС пожар локализовали и в 23:20 ликвидировали. В результате пожара от огня частично пострадали автомобили «Suzuki SX4», «Mazda 2» и «ВАЗ 2113».

Причину возникновения пожара устанавливают.