На Салтовке в швейном цехе произошло короткое замыкание: на месте работали пожарные

Сегодня днем на Салтовке к зданию, в котором расположен швейный цех, приехали пожарные.

Как сообщают пользователи соцсетей, в цехе - пожар.

«Горит швейный цех на Тракторостроителей, 92-Б», - сообщают очевидцы.

Также в соцсетях опубликованы фото с места происшествия.

Однако как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС украины в Харьковской области Игорь Лупандин, пожара в цехе как такового нет.

В цехе произошло короткое замыкание с последующим задымлением цокольного помещения.

Информация о ЧП поступила в ГСЧС в 11:39.

Прибывшие на место спасатели открыли окна и удалили дым из помещения. Горения в помещении не было.