На Салтовке харьковчанин устроил стрельбу: потерпевший - в реанимации

04 июня 2019 г. 16:28
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За покушение на убийство задержали 29-летнего харьковчанина. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 июня от дома, расположенного на улице Гвардейцев Широнинцев, в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи госпитализировали 30-летнего мужчину с пулевыми ранениями головы, грудной клетки и бедра.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1, ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что повреждения потерпевшему нанес 29-летний харьковчанин – из-за неприязненных отношений в результате внезапного конфликта. 

Орудия преступления сейчас правоохранители разыскивают.

Злоумышленника задержали 3 июня.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Харьковчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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