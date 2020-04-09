На Салтовке харьковчанка ударила случайного знакомого ножом в голову

В Московском районе Харькова полицейские задержали 31-летнюю харьковчанку, которая едва не убила мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 9 апреля, около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома по улице Владислава Зубенко неизвестная женщина ударила мужчину в голову ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к преступлению причастна 31-летняя местная жительница.

По предварительной информации, женщина и ее сожитель употребляли в квартире алкоголь вместе с 59-летним мужчиной, с которым только что познакомились. Через некоторое время пострадавший вышел с женщиной на улицу, и там между ними возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленница ударила мужчину ножом в голову.

Ее задержали на месте происшествия патрульные полицейские, прибывшие на место по вызову свидетелей преступления.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст .115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Сейчас идут первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении в совершении преступления.