На Салтовке игральный зал выдвали за помещение национальной лотереи

Правоохранители разоблачили в спальном районе Харькова игорное заведение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, нелегальный бизнес организовали в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов. Подпольный бизнес функционировал под вывеской "Украинская национальная лотерея". В запрещенные азартные игры посетители играли на компьютерных симуляторах.

Во время обыска обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (Занятие игорным бизнесом).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.