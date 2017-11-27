На Салтовке игральный зал выдвали за помещение национальной лотереи

27 ноября 2017 г. 12:20
102 просмотра

Правоохранители разоблачили в спальном районе Харькова игорное заведение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, нелегальный бизнес организовали в торговом киоске, который работал без каких-либо разрешительных документов. Подпольный бизнес функционировал под вывеской "Украинская национальная лотерея". В запрещенные азартные игры посетители играли на компьютерных симуляторах.

Во время обыска обнаружено и изъято 11 системных блоков, деньги и бухгалтерские записи.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (Занятие игорным бизнесом).

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к незаконному предпринимательству.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.