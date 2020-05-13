На Салтовке иномарка сбила 6-летнюю девочку

13 мая 2020 г. 22:29
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Сегодня в 16:50 на пересечении проспекта Юбилейного с улицей Гвардейцев Широнинцев водитель автомобиля Renault сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. По словам очевидцев, девочка шла с бабушкой.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы у пострадавшей, по предварительной информации, не тяжелые.

Была ли у 51-летнего водителя автомобиля возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители. Информация зарегистрирована в Московском ОП.

 

 

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