На Салтовке иномарка сбила 6-летнюю девочку

Сегодня в 16:50 на пересечении проспекта Юбилейного с улицей Гвардейцев Широнинцев водитель автомобиля Renault сбил 6-летнюю девочку: ребенка госпитализировали. По словам очевидцев, девочка шла с бабушкой.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы у пострадавшей, по предварительной информации, не тяжелые.

Была ли у 51-летнего водителя автомобиля возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители. Информация зарегистрирована в Московском ОП.