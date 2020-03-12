На Салтовке иномарка сбила женщину: пострадавшая в больнице

12 марта 2020 г. 17:23
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Накануне около 21:00 на улице валентиновской в районе пересечения с улицей Гвардейцев Широнинцев автомобиль Mitsubshi сбил переходившую дорогу женщину.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летняя женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. С места аварии пострадавшая была доставлена в больницу.

Была ли возможность у 36-летнего водителя авто избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

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