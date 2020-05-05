На Салтовке из горящего гаража спасли собаку, запертую внутри (видео)

05 мая 2020 г. 15:00
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В одном из гаражных кооперативов на улице Владислава Зубенко сегодня загорелся гараж.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.

По их словам, во время пожара из него спасли собаку, которая оказалась заперта внутри.

Также очевидцы, рассказали, что автомобиля внутри гаража в момнт пожара не было.

Они отметили, что в гараже сгорел разный хлам.

«Сосед по гаражу отбил замок и выпустил собаку до приезда пожарных», - рассказали очевидцы.

Также в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия, на котором видно, как на месте пожара работают спасатели ГСЧС.

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