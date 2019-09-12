На Салтовке из горящей квартиры спасли 9-летнего ребенка

12 сентября в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Бучмы, 44-г в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей горела комната квартиры на 4-м этаже.
Площадь пожара составила около 30 кв.м.
По автолестнице из задымленного помещения пожарные вынесли 9-летнего мальчика, который находился в квартире один.
В 16:53 пожар спасатели локализовали.
Сейчас идет его ликвидация.
Причину возникновения пожара выясняют.