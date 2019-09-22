На Салтовке из горящей квартиры спасли троих жильцов, среди них - ребенок

21 сентября в 14:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Героев труда, 12-а в Харькове. В сообщении значилось, что из квартиры на первом этаже идет дым, а ее жителям необходима помощь, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

До прибытия спасателей пожар заметил из своего окна командир отделения 27-й части ГСЧС сержант Моргун, который был не на службе.

Мужчина мгновенно бросился на спасение людей.

Когда он добрался места происшествия, 30-летний мужчина уже успел передать через окно свою четырехлетнюю дочь людям, которые находились снаружи.

Сам жилец квартиры еще хотел найти в дыму и спасти своего 65-летнего тестя, поэтому не покинул горящую квартиру.

Оценив опасность, которая грозила двум мужчинам, спасатель залез через окно в квартиру, закрыл дверь горящей комнаты, чтобы замедлить распространение пламени, отыскал мужчин и направил их к выходу.

В это время в квартиру вошли прибывшие на вызов спасатели, которые продолжили эвакуировать людей на свежий воздух.

Жильцы квартиры, мужчины были таким образом спасены и даже не пострадали.

В 15:09 пожар спасатели локализовали и в 16:13 - ее ликвидировали.

Огнем были уничтожены домашние вещи в одной из комнат на площади 20 кв.м.

Причину возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливают.