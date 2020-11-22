На Салтовке из-за неисправной печи загорелась хозпостройка в частном дворе

22 ноября 2020 г. 14:20
3 просмотра

Сегодня, 22 ноября, утром во дворе одного из частных домовладений в Московском районе Харькова загорелась хозпостройка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 8:38 спасателям поступила информация о пожаре на территории частного домовладения на улице Банковской, 12.

На момент прибытия спасателей в хозяйственной постройке горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

В результате пожара 44-летний владелец дома получил ожоги лица и рук. Мужчину  госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Огонь пожарные локализовали в 8:54, ликвидировали в 10:20.

Причина возникновения пожара, по данным ГСЧС, - неисправность печного отопления.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53