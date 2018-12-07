На Салтовке крупная авария на теплосети: три микрорайона без тепла (фото)

На Салтовке в районе Океана масштабная авария на теплосети.

Об этом в одном из городских пабликов сообщает активист Николай Криволапов.

По его словам, прорвало трубу подачи диаметром 800 мм. В результате образовалась дыра размером с куриное яйцо.

Кипяток из трубы сливали прямо на проезжую часть. Для этого полицейские перекрыли движение авто по улице Бучмы.

На данный момент от отопления отключены три микрорайона на Салтовке - №520, №521 и №524. Когда аварию ликвидируют и подадут тепло - неизвестно.