На Салтовке крупная авария на теплосети: три микрорайона без тепла (фото)

07 декабря 2018 г. 23:09
1085 просмотров

На Салтовке в районе Океана масштабная авария на теплосети. 

Об этом в одном из городских пабликов сообщает активист Николай Криволапов.

По его словам, прорвало трубу подачи диаметром 800 мм.  В результате образовалась дыра размером с куриное яйцо. 

Кипяток из трубы сливали прямо на проезжую часть. Для этого полицейские перекрыли движение авто по улице Бучмы. 

На данный момент от отопления отключены три микрорайона на Салтовке - №520, №521 и №524. Когда аварию ликвидируют и подадут тепло - неизвестно.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.