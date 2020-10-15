На Салтовке квартирантка ударила ножом хозяина жилья во время ссоры

15 октября 2020 г. 18:00
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На Салтовке 34-летняя женщина в ходе ссоры ударила ножом мужчину, у которого снимает квартиру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло 11 октября в 21:45 в одной из квартир многоэтажек по проспекту Тракторостроителей. Злоумышленница позвонила в дежурную часть Московского отдела полиции и сообщила, что ударила мужчину ножом в живот.

Полицейские установили, что между 34-летней женщиной и 58-летним владельцем квартиры произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого он и получил ножевое ранение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

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