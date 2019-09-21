На Салтовке маршрутка не пропустила пожарную машину (видео)

Сегодня днем, 21 сентября, на улице Герове Труда,9, на выезде из парковки торгового центра маршрутка не пропустила пожарную машину, которая ехала с включенной сиреной.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях очевидцами.
«А вот так сегодня водитель автобуса 52Е (госномер АХ0820АА) не пропустил пожарную машину, которая ехала на вызов. Еще и посигналил вслед!», - говорится в сообщении под видео.
В результате действий водителя маршрутки на перекрестке была создана аварийная ситуация.
По предварительной информации, на нарушителя - водителя маршрутки - составлен админпротокол.