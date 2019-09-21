 

На Салтовке маршрутка не пропустила пожарную машину (видео)

21 сентября 2019 г. 20:55
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Сегодня днем, 21 сентября, на улице Герове Труда,9, на выезде из парковки торгового центра маршрутка не пропустила пожарную машину, которая ехала с включенной сиреной.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях очевидцами.

«А вот так сегодня водитель автобуса 52Е (госномер АХ0820АА) не пропустил пожарную машину, которая ехала на вызов. Еще и посигналил вслед!», - говорится в сообщении под видео.

В результате действий водителя маршрутки на перекрестке была создана аварийная ситуация.

По предварительной информации, на нарушителя - водителя маршрутки - составлен админпротокол.

 

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