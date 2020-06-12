На Салтовке машина сбила двух пешеходов

Накануне в 22:30 на улице Гвардейцев Широнинцев, 39 автомобиль Seat Cordoba сбил переходивших дорогу парня и девушку: пострадавших доставили в больницу.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему в результате наезда авто молодому человеку 26 лет, девушке 20 лет.

Была ли у 32-летнего водителя Seat возможность избежать наезда на пешеходов – устанавливает следствие.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.