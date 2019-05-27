На Салтовке мотоциклист сбил пешехода и врезался в авто – один погибший, двое пострадавших

Сегодня около 17-00 на улице Академика Павлова-140 мотоциклист сбил переходившего дорогу мужчину и врезался в автомобиль BYD.

Об аварии сообщают в соцсетях. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Мотоциклист и его пассажир, попредварительной информации, были госпитализированы.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области подтвердили, что водитель мотоцикла Yamaha допустил наезд на пешехода, после чего байк отбросило на автомобиль.

Пешеход от полученных травм скончался – личность погибшего сейчас устанавливается. 23-летний мотоциклист и его 22-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В обстоятельствах столкновения разбирается следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.