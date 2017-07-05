На Салтовке мотоциклист сбил пешехода - оба в больнице

Накануне около 21-00 на пересечении Салтовского Шоссе с улицей Туркестантской мотоциклист сбил вышедшего на проезжую часть мужчину.

Как сообщили в УПД ГУНП, мотоцикл CPI 560 (водителю 42 года) двигался от проспекта Льва Ландау в сторону улицы Гвардейцев Ширононцев. В результате ДТП 42-летний пешеход был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами. Медпомощь потребовалась также и мотоциклисту - у него ушибы ног.

Еще одна авария с участием пешехода и мотоцикла произошла в Купянске около 20-00. 62-летний мужчина на мотоцикле Минск допустил наезд на 5-летнего мальчика - у ребенка легкие ушибы.