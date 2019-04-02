На Салтовке мужчина ударил ножом своего сына: пострадавший скончался

02 апреля 2019 г. 19:30
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31 марта около 23:06 из подъезда дома на улице Руслана Плоходько в больницу доставили 36-летнего харьковчанина с проникающим ранением грудной клетки. В больнице мужчина скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что харьковчанин пришел к своему отцу. Между ними внезапно возникла ссора, в результате которой 59-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки сыну.

Мужчину задержали, с  места происшествия изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

 

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