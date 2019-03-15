На Салтовке мужчина во время ссоры ударил ножом своего приятеля

15 марта 2019 г. 17:07
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14 марта в одном из баров на улице Гвардейцев Широнинцев мужчина ранил ножом своего приятеля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что два товарища отдыхали в развлекательном заведении. Неожиданно они стали ссориться.

В ходе ссоры 43-летний мужчина схватил нож и ударил им приятеля в шею, после чего скрылся. 

37-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии, с проникающим колото-резаным ранением шеи доставили в Институт общей и неотложной хирургии.

Злоумышленника правоохранители задержали в тот же день.

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. 

 

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