На Салтовке на АЗС взорвался и загорелся автомобиль

Накануне около 22-30 на улице Валентиновской-2 на автозаправке загорелсся автомобиль Chevrolet Aveo. Очевидцы сообщают о предшествовавшем пожаре взрыву.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, проезжавший экипаж заметил пожар - сотрудники заправки и владелец авто пытались самостоятельно сбить пламя. Патульные вызвали ГСЧС и до прибытия пожарных сдерживали огонь при помощи огнетушителей. Машину выкатили на проезжую часть, где спасатели уже кончательно ликвидировали пожар.

Как сообщил помощник начальника ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин, вызов в дежурную часть поступил в 22-55. Горел моторный отсек на площади 1 кв. метр, была повреждена газово-топливная система автомобиля. Во избежании повторного возгорания на месте дежурили сотрудник ГСЧС - спасатели ждали пока полносьтю выйдет все топливо.

Пожар был полностью ликвидирован 23-25. Пострадавших нетОсновная причина возгорания - техническая, сумма ущерба устанавливается.