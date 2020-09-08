На Салтовке на мужчину в лифте многоэтажки напал грабитель с ножом

В Харькове полиция задержала мужчину, который напал на харьковчанина в лифте многоэтажки на Салтовке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в полицию 7 сентября около 13:25.

Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.

Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа районной полиции отработала место происшествия и прилегающую территорию, а также собрала первичный материал.

Около 22:30 полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 51-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумішленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.