На Салтовке на мужчину в лифте многоэтажки напал грабитель с ножом

08 сентября 2020 г. 13:25
1 просмотр

В Харькове полиция задержала мужчину, который напал на харьковчанина в лифте многоэтажки на Салтовке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в полицию 7 сентября около 13:25.

Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.

Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа районной полиции отработала место происшествия и прилегающую территорию, а также собрала первичный материал.

Около 22:30 полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 51-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному злоумішленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53