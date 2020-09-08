На Салтовке на мужчину в лифте многоэтажки напал грабитель с ножом

В Харькове полиция задержала мужчину, который напал на харьковчанина в лифте многоэтажки на Салтовке.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии в подъезде дома по улице Героев Труда поступило в полицию 7 сентября около 13:25.
Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.
Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа районной полиции отработала место происшествия и прилегающую территорию, а также собрала первичный материал.
Около 22:30 полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Правонарушителем оказался 51-летний мужчина. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному злоумішленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.