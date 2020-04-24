На Салтовке наркозакладчик забрызгал при задержании патрульных из газового баллона, есть пострадавший

Харьковские полицейские задержали наркозакладчика, который оказал сопротивление при задержании.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 апреля, в ходе патрулирования по улице Кронштадтской правоохранители обнаружили мужчину, который что-то прятал в землю и фотографировал на мобильный телефон.

Увидев сотрудников полиции, он попытался сбежать.

Во время преследования злоумышленник физически сопротивлялся работникам полиции и распылил газовый баллончик в их сторону.

В результате происшествия один из инспекторов патрульной полиции был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

В ходе поверхностного осмотра 26-летнего правонарушителя полицейские обнаружили 29 свертков с психотропным веществом PVP.

Мужчина признался, что длительное время работает «закладчиком» на Интернет-магазин и продает наркотики по Харькову путем разложения «закладок».

Из автомобиля злоумышленника полицейские изъяли еще 5 свертков с марихуаной, 9 свертков с психотропным веществом PVP, мобильные телефоны и банковские карты, на которые он получал деньги за выполненную работу.

В одном из мобильных телефонов правоохранители обнаружили около 50 фотографий мест закладок с наркотическими веществами, которые успел разложить задержанный. Полицейские проверили все места указанных тайников и изъяли из них 50 закладок с веществом, похожим на наркотическое средство PVP, и 30 закладок с веществом, похожим на каннабис.

По данному факту следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.