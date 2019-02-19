На Салтовке нашли артснаряд на улице

18 февраля пиротехники ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные в Московском районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, боеприпас обнаружили местные жители на проспекте Тракторостроителей.

Пиротехники обезвредили 1 артснаряд диаметром 125 мм.

Найденный боеприпас обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Пиротехники провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.