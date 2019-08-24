На Салтовке не разминулись авто и мопед

Накануне около 19:30 на Салтовском шоссе, 163 столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и мопед Suzuki.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель мопеда в результате столкновения получил травмы и был доставлен в больницу.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: предварительно установлено, что 49-летний водитель Mercedes во время поворота не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшему водителю мопеда 28 лет, тяжесть травм не уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.