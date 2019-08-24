 

На Салтовке не разминулись авто и мопед

24 августа 2019 г. 10:16
25 просмотров

Накануне около 19:30 на Салтовском шоссе, 163 столкнулись автомобиль Mercedes-Benz и мопед Suzuki.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель мопеда в результате столкновения получил травмы и был доставлен в больницу. 

 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: предварительно установлено, что 49-летний водитель Mercedes во время поворота не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении водителю мопеда, в результате чего произошло столкновение. 

Пострадавшему водителю мопеда 28 лет, тяжесть травм не уточняется. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.