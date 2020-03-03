На Салтовке неизвестные облили автомобиль краской и подбросили на лобовое стекло гранату

Предмет, похожий на гранату, обнаружили на дворниках автомобиля «Subaru» на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию 3 марта около 16:30.

По заключению специалистов, изъятый ​​предмет является ручной гранатой РГД-5.

Боеприпас был обезврежен на месте.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия и личность автовладельца устанавливают правоохранители.