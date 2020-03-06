На Салтовке неизвестные подожгли автомобиль: подробности с места ЧП

06 марта 2020 г. 19:40
Автор: Ирина Головко
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Сегодня утром, около 4:00, жители дома по проспекту Юбилейному услышали грохот и вой автомобильной сигнализации. Водители, чьи машины были припаркованы под окнами, выбежали во двор, где пылала Тойота Land Cruiser.

Жительница дома Лариса говорит: ее дочь тоже выбежала, чтобы отогнать свою машину, потому что она стояла рядом с местом происшествия.

Лариса, пенсионерка

Мне показалось, что где-то, что-то, говорит, рвануло, вот как, рвануло… говорит, мне показалось. Поэтому она испугалась, выскочила, мне показалось, что что-то в машине взорвется, говорит, а это, когда они ударили по стеклу, оно получилось так резко, они его разбили, что как взрыв.

Как сообщили в Главном управлении государственной службы чрезвычайных ситуаций, предварительной причиной возгорания «Тойоты» стало занесение открытого источника огня в салон автомобиля неизвестными.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

По проспекту Ювілейному, 61 у дворі горів автомобіль. На місце події направлено одне відділення на автоцистерні. По приїзду було встановлено, що пожежа сталась в салоні цього автомобіля, площа якого складає 4 кв.м, і вже в 4 години 49 хвилин пожежа була ліквідована.

Сейчас поиском злоумышленника или злоумышленников, которые подожгли автомобиль, занимаются правоохранители.

 

Видео: 

На Салтовке неизвестные подожгли автомобиль: подробности с места ЧП - 06.03.2020

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