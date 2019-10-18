 

На Салтовке неизвестные разбили камнем окно в трамвае

18 октября 2019 г. 10:31
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На Салтовке неизвестные бросили камень в окно трамвая, разбив стекло.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

«На Салтовском шоссе (Ужгородская) какие-то шайтаны подбили 6-й трамвай камнем. Рядом сидел ребенок, получил сильный испуг», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, несколько дней назад, 14 октября, на Салтовке обстреляли трамвай на ходу.

Тогда во время движения трамвая неизвестные со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.

В результате происшествия  никто не пострадал, однако трамвае были повреждены два окна и двери.

На тот момент в транспортном средстве находилось от 30 до 40 пассажиров. 

По данным полиции, информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленников разыскивают.

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