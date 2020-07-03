На Салтовке сбили ребенка, водитель пытался сбежать - соцсети (видео)

На улице Валентиновской в районе станции метро Студенческая на Салтовке 2 июля люди едва не устроили самосуд водителю, который сбил ребенка, после чего скрылся.
Об этом сообщает "ХС Харьков".
По предварительной информации, задержанный водитель - иностранец, а ребенок получил перелом ног.
Как рассказали очевидцы, мужчину пытались задержать свидетели происшествия, но мужчина вел себя агрессивно и бросался на них с мачете.
В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.
"На видео видно, как он убегает в сторону кафе «Альпийский дворик», там же он и закрылся с друзьями", - говорится в комментарии под видео.
Также на опублликованных кадрах слышны возмущенные крики и как женщина называет водителя убийцей.
На место прибыли полицейские, которые быстро посадили задержанного водителя в служебную машину.
Как сообщается, его повезли на медосвидетельствование.
Официальная информация уточняется.