На Салтовке нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся, оставив улику на месте аварии

Сегодня около 12 часов дня харьковские патрульные получили сообщение о ДТП на улице Академика Павлова, 301.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по предварительной информации заявителя, водитель автомобиля "Peugeot" столкнулся с автомобилeм "Honda" и уехал с места происшествия.
На месте ДТП остался государственный номeрной знак автомобиля, который скрылся с места аварии.
Впоследствии на улице Валентиновской патрульные обнаружили автомобиль «Peugeot», который имел механические повреждения, характерные для ДТП.
Кроме этого, на транспортном средстве отсутствовал передний номерной знак.
Патрульные пообщались с водителем авто, и мужчина признался правоохранителям, что уехал с места ДТП.
Также гражданин имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Рeзультат составил 1,13 промилe, что значительно превышает допустимую норму (0,2 промилe) алкоголя в крови.
На водителя автомобиля "Peugeot" полицейские составили три административных протокола - за совершение дорожно-транспортного происшествия, оставление места ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
В дальнейшем составленные админматериалы передадут на рассмотрение в суд.