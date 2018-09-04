На Салтовке нетрезвый водитель совершил ДТП и скрылся, оставив улику на месте аварии

Сегодня около 12 часов дня харьковские патрульные получили сообщение о ДТП на улице Академика Павлова, 301.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, по предварительной информации заявителя, водитель автомобиля "Peugeot" столкнулся с автомобилeм "Honda" и уехал с места происшествия.

На месте ДТП остался государственный номeрной знак автомобиля, который скрылся с места аварии.

Впоследствии на улице Валентиновской патрульные обнаружили автомобиль «Peugeot», который имел механические повреждения, характерные для ДТП.

Кроме этого, на транспортном средстве отсутствовал передний номерной знак.

Патрульные пообщались с водителем авто, и мужчина признался правоохранителям, что уехал с места ДТП.

Также гражданин имел признаки алкогольного опьянения и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Рeзультат составил 1,13 промилe, что значительно превышает допустимую норму (0,2 промилe) алкоголя в крови.

На водителя автомобиля "Peugeot" полицейские составили три административных протокола - за совершение дорожно-транспортного происшествия, оставление места ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В дальнейшем составленные админматериалы передадут на рассмотрение в суд.