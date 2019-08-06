На Салтовке ночью горел фитнес-клуб (видео)

В Харькове ночью горел фитнес-клуб. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Также опубликовано видео с места пожара.
Как пишет UA.Харьков со ссылкой на помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, 6 августа в 03:17 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39/1. На месте работали шесть отделений на автоцистернах и две автолестницы.
К моменту прибытия пожарных горела наружная часть здания с первого по третий этаж.
Огонь охватил 70 квадратных метров внешнего утеплителя.
От пожара частично пострадала кровля здания.
Огонь потушили через 20 минут.
В результате пожара никто не пострадал.
Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.