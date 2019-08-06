На Салтовке ночью горел фитнес-клуб (видео)

В Харькове ночью горел фитнес-клуб. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также опубликовано видео с места пожара.

Как пишет UA.Харьков со ссылкой на помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, 6 августа в 03:17 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Гвардейцев-Широнинцев, 39/1. На месте работали шесть отделений на автоцистернах и две автолестницы.

К моменту прибытия пожарных горела наружная часть здания с первого по третий этаж.

Огонь охватил 70 квадратных метров внешнего утеплителя.

От пожара частично пострадала кровля здания.

Огонь потушили через 20 минут.

В результате пожара никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.