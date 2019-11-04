На Салтовке ночью горел гараж с автомобилем внутри

04 ноября 2019 г. 9:45
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На Салтовке ночью произошел масштабный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 ноября в 3:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже вблизи четырехэтажного дома по ул. Искринской, 33 в Московском районе Харькова. В гараже стоял автомобиль Таврия Славута.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем был охвачен гараж и автомобиль.

Кроме того, пламя перекинулось на другие деревянные хозяйственные постройки, расположенные вплотную к гаражу.

Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.

В 03:30 пожар спасатели локализовали, в 5:23 полностью ликвидировали.

Причину и ущерб от пожара устанавливают.

 

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