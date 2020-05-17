На Салтовке ночью горел киоск

17 мая 2020 г. 10:44
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На Салтовке сегодня ночью, 17 мая, произошел пожар в торговом киоске.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 мая в 2:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске «King SNACK» на ул. Василия Стуса, 11 в Харькове.

Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площадь около 2 кв.м.

В киоске горели хозяйственные вещи, мебель, облицовка стен и потолка.

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в 2:42.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным спасателей, возгорание возникло из-за занесения открытого источника огня.

 

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