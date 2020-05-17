На Салтовке ночью горел киоск

На Салтовке сегодня ночью, 17 мая, произошел пожар в торговом киоске.
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 мая в 2:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в киоске «King SNACK» на ул. Василия Стуса, 11 в Харькове.
Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площадь около 2 кв.м.
В киоске горели хозяйственные вещи, мебель, облицовка стен и потолка.
Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в 2:42.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным спасателей, возгорание возникло из-за занесения открытого источника огня.