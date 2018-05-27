На Салтовке ночью горела квартира: пострадала женщина

27 мая 2018 г. 10:06
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Сегодня ночью горела квартира в доме 5-В на Гвардейцев Широнинцев в Харькове.

Об этом сообщили харьковчане - пользователи соцсетей.

На ликвидацию пожара прибыли три автомобиля спасателей и два автомобиля скорой медицинской помощи.

Как стало известно, при пожаре пострадала женщина.

Ее, как сообщают очевидцы, в бессознательном состоянии медики госпитализировали.

Как пишут в комментариях харьковчане, квартира выгорела полностью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 мая в 23:52 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в. Горела квартира на пятом этаже.

Прибывшие на место вызова спасатели выяснили, что квартира уже была полностью охвачена огнем. Горели домашние вещи на площади 16 кв.м.

В результате пожара пострадала 50-летняя  хозяйка дома.

С ожогами лица, рук  и отравлением угарным газом пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.

В 00:11 спасатели локализовали пожар, а в 01:12 – ликвидировали полностью.

 

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