На Салтовке ночью из-за поджога горели автомобили

06 декабря 2020 г. 12:05
188 просмотров

На Салтовке сегодня после полуночи загорелись автомобили на площадке для парковки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии по проспекту Тракторостроителей поступила полицию 6 декабря около 00:30 от дежурного ГСЧС. 

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля «Lexus GX 460». Машина сгорела полностью. 

В дальнейшем огонь распространился на припаркованные рядом автомобили «Honda CRV» и «Daewoo Lanos». 

Автомобиль «Daewoo Lanos» также был полностью уничтожен огнем.

В результате происшествия огонь полностью уничтожил два автомобиля, еще один автомобиль пострадал частично.

Полиция устанавливает обстоятельства пожара.

Установлено, что его причиной стал поджог. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53