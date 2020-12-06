На Салтовке ночью из-за поджога горели автомобили

На Салтовке сегодня после полуночи загорелись автомобили на площадке для парковки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии по проспекту Тракторостроителей поступила полицию 6 декабря около 00:30 от дежурного ГСЧС.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло в передней части автомобиля «Lexus GX 460». Машина сгорела полностью.

В дальнейшем огонь распространился на припаркованные рядом автомобили «Honda CRV» и «Daewoo Lanos».

Автомобиль «Daewoo Lanos» также был полностью уничтожен огнем.

В результате происшествия огонь полностью уничтожил два автомобиля, еще один автомобиль пострадал частично.

Полиция устанавливает обстоятельства пожара.

Установлено, что его причиной стал поджог.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.